Melder om vanskelige kjøreforhold

Men det er ikke bare i terrenget og på fjellet at værforholdene vil være av det tøffe slaget det kommende døgnet. I lavlandet og ikke minst på veiene meldes det også om at forholdene kan bli krevende. Flere steder i Vesterålen meldes det kraftig regn og vanskelige kjøreforhold. Det innebærer, ifølge yr, at stigende temperaturer og nedbør som går over fra snø til regn, gjør det tidvis utfordrende å kjøre.

Sortland kommune advarer mot stor skredfare NVE har meldt om ekstra stor skredfare i Vesterålen de nærmeste dagene. Nå ber kommunen folk som ferdes i fjellet om å ta sine forholdsregler.

Gule farevarsler sendes ut når det forventes mindre konsekvenser. De andre farenivåene er oransje og rødt. Ved gult nivå, vil de fleste vil kunne fortsette sine daglige gjøremål, men de som for eksempel planlegger utendørsaktiviteter, bør være oppmerksomme eller eventuelt holde seg inne. Noen av konsekvensene av værforholdene under gult faresignal, er:

Det kan bli skader lokalt

Strømbrudd kan forekomme

Det er sannsynlig med forsinkelser i trafikken

Vind kan gjøre det farlig å være i fjellet

Yr anbefaler derfor bilister til å bruke dekk som passer forholdene.

Når det gjelder snøskredfaren, som VOL har skrevet om tidligere i dag, er den satt til nivå fire torsdag. Det betyr at farenivået er betydelig og kan innebære

I morgen torsdag meldes det faregrad 4-stor snøskredfare i Nordland. Kraftig regnvær vil føre til at det vil gå en del naturlige utløste våte flakskred opp til ca.700 meter over havet. Vaktleder ved snøskredvarslingen Solveig Kosberg ber, på varsom.no, folk om å holde god avstand til skredterreng, når det kraftige regnværet slår inn. Den høye skredfaren forventes å være kortvarig, når nedbøren avtar vil faren for naturlig utløste skred synke igjen.