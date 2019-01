Overgrepsdømt anker til lagmannsretten

Nyheter

Dette opplyser statsadvokat Thor Erik Høiskar onsdag. Statsadvokaten mottok anken 28. desember, den er datert 17. desember. Også den dømtes advokat Thomas Andreas Olsen bekrefter at dommen er anket, men sier de fra hans klients side ikke ønsker å kommentere utover det.

Det var i desember at en mann fra Vesterålen ble dømt til seks og et halvt års fengsel for overgrep mot en mindreårig jente (da under 14 år) som i tidsrommet overgrepene ifølge dommen har skjedd var hans stedatter. Han ble også dømt til å betale en erstatning på 250.000 kroner.

Den dømte har benyttet sin rett til å anke dommen, en såkalt fullstendig anke, og derfor skal hele saken opp igjen i lagmannsretten. Det vil si at også spørsmålet om erstatning er anket.

Statsadvokaten har ikke skrevet sitt støtteskriv for tingrettens dom som skal vedlegges anken, og anken er dermed ikke videresendt til lagmannsretten. Det er derfor uvisst når ankesaken vil gå i retten. Trolig ligger lagmannsrettsbehandling av saken ganske langt fram i tid.

Bistandsadvokat til fornærmede, Trude Marie Wold, sier til VOL at hun gjerne skulle sett at saken ble avsluttet etter dommen i tingretten.

– Jeg skulle ønske at vi ble ferdige med saken, men det var som forventet at den ble anket, siden det er vanlig at slike saker blir anket, sier Wold.

Ovegrepssak i Vesterålen tingrett: Dømt til seks og et halvt års fengsel - må betale 250.000 i erstatning I forrige uke gikk en rettsak i Vesterålen tingrett, der en mann fra Vesterålen var tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år. Nå har dommen i saken falt.

Fornærmedes lillebror i sak mot stefar: – Det skjedde bare når mamma ikke var der. Det syns jeg var rart Onsdag var det tid for vitneavhør i saken mot en 50 år gammel vesterålsmann som er tiltalt for å ha forgrepet seg på sin stedatter. Blant annet ble det spilt av et videoavhør med fornærmedes lillebror.

Tiltaltes barn vitnet i overgrepssak: – Han var en strålende far for oss Den tiltalte mannens barn vitnet i rettssaken om seksuelle overgrep mot barn under 14 år - mannens stedatter - onsdag. De uttalte seg i liten grad om saken, men beskrev sin egen oppvekst og sitt eget forhold til faren.