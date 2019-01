DHL Express starter med daglige flygninger til Lofoten og Vesterålen

Nyheter

Dette skriver Tungt.no

DHL Express regnes i dag for å være et av verdens ledende logistikkselskap. I dag har selskapet 360.000 ansatte i over 220 land og regioner. I over 30 år har selskapet levert til Lofoten og Vesterålen, via Bodø og/ eller Evenes.

Ifølge selskapet selv, har ankomsttidene ikke vært de gunstigste, distribusjonen har ikke gått daglig til de viktigste stedene. Nå melder selskapet at de har tatt grep. DHL Express har inngått samarbeid med Widerøe Ground Handling som har overtatt distribusjonen ut fra Evenes, både til Vesterålen og til Harstad og Narvik/Ofoten

Godset som DHL Express leverer til Vesterålen, blir flydd med Widerøe til Skagen. Dette forbereder servicen betydelig i hele regionen, inkludert Sortland, Myre og Andenes.

– Vesterålen byr imidlertid på utfordringer når det gjelder avstander, men vi har godt kvalifiserte medarbeidere som vil gjøre sitt ytterste for å serve ut fra Evenes og Stokmarknes. Dessuten vil dette bidra til å styrke Widerøe Ground Handling sine operasjoner ved de to flyplassene, sier sier Siw Selnes, kommersiell direktør i Widerøe Ground Handling, til Tungt.no