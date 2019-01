Mindre nedbør, men fortsatt mildt

Nyheter

For etter en flott vinterdag onsdag, bøttet det ned med regn torsdag. Dermed forsvant skiføre og vinterfølelsen ganske kjapt.

Fredag blir det roligere være, med kun noen regnbyger. Temperaturmessig vil det ligge like over frysepunktet, opp mot to plussgrader.

Denn værtypen vil fortsette utover i helga, i alle fall til og med lørdag. Søndag er det ventet mer regn igjen.

Ifølge værtjenesten YR ligger det meste til rette for regn også mandag, før minusgradene kommer innover regionen igjen på tirsdag. Deretter følger mye forskjellig vær, med alt fra minusgrader og snøbyger til plussgrader og regn resten av uka.