Nyheter

Han understreker at Nordland venstre lenge har arbeidet med å få redusere avgiftene på mindre fly som opererer i landsdelen.

– Dette forslaget betyr å innføre fritak fra plikten til å betale for inntil seks tonn av den vektbaserte startavgiften. Dette vil styrke konkurransekraften til de lettere flyene som opererer dagens distriktsruter. Dette er i tråd med det vi har jobbet for det siste året. Endringen betyr at avgiftene på flyvninger i distriktene blir redusert og det får aller størst betydning for mindre propellfly, som de Widerøe har. Går forslaget gjennom, vil Widerøe slippe å betale avgift tilsvarende opp mot seks tonn av totalvekt på 16–20 tonn på flyene av typen Dash-8, som flyr på kortbanenettet, sier Mikalsen.

– Vanskelig å velge miljøvennlig transport

Det nye forslaget tilsvarer avgiftskutt på inntil 38 prosent. Til sammenligning har et Boeing 737-fly fra SAS og Norwegian en startvekt på mellom 60 og 80 tonn. Under Venstres landsstyremøtet i juni, fikk Mikalsen gjennom et forslag han mener er svært viktig. I vedtaket pekes det blant annet på at store avstander gjør at det mange steder ikke finnes brukbare alternativer til fly.

– Dermed blir det vanskelig for folk å velge mer miljøvennlig transport. Flyrutene er en del av kollektivtilbudet langs kysten. Venstre mener avgiftene må innrettes slik at det blir billigere å fly kortere strekninger og dyrere å fly utenfor EØS. Deler av dette kom i statsbudsjettet, da flyseteavgiften ble redusert for flyvinger innen Europa (EØS regler) og det ble dyrere og fly langt. Nå reduseres det også til fordel for fly med lav vekt. Dermed treffer vi målrettet der det trengs mest. Her vi bor og flyr til sykehus og jobb. Jeg vil vise til at strekningen Stokmarknes–Bodø har vært avgiftsbelagt med 416 kr i avgifter. For strekningen Oslo–New York er den samme avgiften 83 kr. Dette er urimelig, lite treffsikker miljøpolitikk og svært dårlig distriktspolitikk, mener vi, utdyper Mikalsen.

Vil skåne strekninger

Han understreker at Venstre vil gjøre avgiftene innen luftfart mer treffsikre, og samtidig skåne strekninger hvor det ikke finnes miljøvennlige alternativer.

– Forslaget fra regjeringen følger opp mye av det vi har jobbet med, og det er jeg svært fornø