– Klart at stoffet også kan komme hit

Politiet har i tidligere intervjuer gjort det tydelig overfor VOL at de er bekymret for tilgangen på narkotika i regionen, og at de spesielt advarer mot enkelte av de nye stoffene som finnes på markedet. Mange av disse kan være mer konsentrerte og farligere enn det mer tradisjonelle dopet. De advarte mot at man ikke alltid kan vite hva som faktisk er innholdet i en del av de syntetiske stoffene som blant annet kan bestilles på internett.

Kan være dødelig

Nå er et tilfelle av et svært farlig stoff, parametoksymetamfetamin (PMMA) påvist hos en pasient på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Dette stoffet selges gjerne som amfetamin eller ecstasy, men er farligere. I tillegg tar det lengre tid før stoffet gir effekt, noe som kan føre til at folk inntar større mengder.

Symptomer på forgiftning av stoffet kan være sentralstimulering med hjerterytmeforstyrrelser, økt puls og blodtrykk, muskelspasmer, hallusinasjoner, respirasjonsforstyrrelser og alvorlig forhøyet kroppstemperatur, ifølge iTromsø. Kramper, koma og multiorgansvikt kan også forekomme. Avisa har snakket med avdelingsoverlege ved klinisk farmakologi, Lena Aronsen, som sier at dette kan være livstruende.

– Noe av det skumleste er den høye temperaturen. Det kan føre til organsvikt, sier Aronsen til avisa. Stoffet har ført til mange dødsfall, også i Norge.

Produsentene blander inn stoffet fordi det er billigere, men konsekvensene kan bli graverende for den som får det i seg. På grunn av fare for at man kan ha fått i seg dette stoffet bør alle med mistenkte forgiftninger/overdoser av amfetamin eller ecstasy legges inn på sykehus, skriver UNN i en pressemelding.

– Kan komme hit

Politiinspektør Per Erik Hagen sier de ikke har noen indikasjoner på at dette stoffet har funnet veien inn på markedet i Vesterålen. Men alle stoffer som fra tid til annen dukker opp på markedet i Norge, kan også havne i vår region.

– Det er klart det kan komme hit, sier han.

– Nå som dere vet at stoffet er funnet i Tromsø og påvist hos en pasient på UNN, vil dere da være mer bevisste på at dette spesifikke stoffet kan komme ut i markedet her?

– Ja, det er klart vi vil være mer bevisste, sier Hagen.