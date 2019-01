Økende snøskredfare de neste dagene

Nyheter

Dette melder HRS Nord-Norge i ei twittermelding.

Farenivået i Vesterålen er i dag på 2, noe som betyr moderat fare, men de neste dagene vil faren øke til grad 3.

Forholdene i Vesterålen i dag tilsier at det ikke er stor fare og stabile forhold. I løpet av de neste dagene, kan snøskredfaren øke.

Slår værmeldingene til blir farenivået 18. januar økt til 3. Dette betegnes som betydlig snøskredfare.

I dag og i morgen beskrives snøskredfaren slik:

«Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø.Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.», heter det.

Fredag er det ventet at snøskredfaren øker.

«Gamle nysnøflak ventes å være stabilisert. Det største påfyllet av snø ventes i Lofoten, og i kombinasjon med kuling vil dette danne ferske fokksnøflak i sektoren NØ-SV. Vær oppmerksom i områder der fokksnø legger seg oppå overflaterim. Rask temperaturstigning fredag formiddag gjør at situasjonen kan bli krevende. Skredfaren øker kun de områder som får nedbør og vind.»