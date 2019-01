Dømt for besittelse av barnepornografi og narkotika

Nyheter

Vedkommende har også vært i besittelse av narkotika. Hovedforhandlingen ble holdt i Vesterålen tingrett. Tiltalte møtte opp og erkjente seg ikke skyldig.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til betinget fengsel i 30 dager med en dags fradrag for utholdt varetekt, i tillegg til en bot på 2000 kroner. Aktor la også ned påstand om at mobiltelefonen skulle beslaglegges, og at tiltalte ble idømt sakskostnader.

Hadde ikke oversikt

I sin forklaring fortalte tiltalte at han hadde lastet ned en slags kommunikasjonsapp og at han var medlem av ulike chattegrupper. Chattegruppene ble, ifølge tiltalte, brukt til å se på porno, men også til å kommunisere med familien. Overfor tingretten, forklarte han at det er lett å miste kontroll og oversikt over hva som deles og ikke i chattegruppene, på grunn av mange brukere av chatten.

Kunne hente materiale fritt

Retten fikk fremlagt bildemateriale som ble lagt ut på gruppechatten og er ikke tvil om at innholdet er av en slik art at det omfattes av straffeloven. Materialet var ikke fysisk lagret på telefonen til tiltalte, men i en app på en av de nevnte chattegruppene som han var medlem av.

Retten vektlegger i denne saken at tiltalte har hatt full rådighet over det mottatte bildematerialet. Han har stått fritt til å hente frem materialet når ønskelig ved å gå inn på gruppechatten, og han har kunnet laste ned materialet på sin egen enhet eller videreformidlet materialet til andre. Retten kan ikke se at en slik rådighet skiller seg fra en fysisk lagring på selve enheten. Etter rettens oppfatning er dette å anse som en besittelse, står det å blant annet å lese i dommen.

- Burde innsett omfang

Retten mener videre at tiltalte var klar over at det ble lagt ut forskjellige materiale fra "dark-web", inkludert flere ulovlige bilder, filer og videoer. Ifølge retten var han også klar over at det var mange medlemmer i gruppechatten og at han ikke hadde muligheter for å filtrere bort uønsket material. Ut fra disse omstendighetene, mener retten at sannsynligheten var høy for at også barnepornografisk material ble formidlet på gruppen, og dette var noe han burde innsett.

Når det gjelder del to av tiltalen som omhandler narkotika, forklarte tiltalte at han var i besittelse av 50 gram hasj, som han hadde fått av en kamerat. Han erkjente skyld i forbindelse med beslaget.

Mannen dømmes til fengsel i 21 dager, som gjøres betinget med en prøvetid på to år. I tillegg får han en bot på 2000 kroner, subsidiært fengsel i fire dager. Mobiltelefonen til mannen blir inndratt i forbindelse med dommen.