For Nordland melder meteorologene at det kan komme opp i liten kuling av skiftande retning, nordvest opp i sterk kuling sør for Bodø første del av dagen. For fylket forøvrig er det snøbyer.

Vesterålen ser tilsynelatende ut til å slippe unna den verste vinden, for det kan bli en forholdsvis fin dag. Med en gnistrende vintertemperatur som varierer mellom minus tre grader og minus seks grader er det bare å kle seg godt, og få varmen med å svinge snøskuffa. Tiddelibom!