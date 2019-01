Nyheter

På grunn av ulykken er det trafikale problemer på E 10. Det er to biler som er involvert og nødetater rykket ut. Politiet kom imidlertid aldri frem til stedet, patruljen snudde da det ble klart at det var et trafikkuhell som hadde skjedd.

– Det var et trafikkuhell og det var ingen personskade. Ambulanse har vært på stedet og sjekket de involverte, sier operasjonsleder hos politiet i Nordland, Jon Inge Moen.