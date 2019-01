– Sterk medlemsvekst i Nordland SV

Nyheter

– Siden det ble klart at Krf går inn i regjering har SV opplevd en eksplosiv medlemsvekst. Mandag formiddag var tallet på nyinnmeldte passert tusen, og også Nordland SV får sin del av veksten. Nordland SV har fått seksti nye medlemmer siden torsdag, og veksten fortsetter uavbrutt. Vi har opplevd perioder med sterk medlemsvekst tidligere, men ingenting som dette, sier leder i Nordland SV, Christian Torset i ei pressemelding fra Nordland SV.

For året som helhet er veksten på 1122 personer.

Stadig nye rekorder

På landsbasis utgjør dette åtte prosent vekst i medlemmer for partiet, som etter vekst også i fjor forlengst har satt historiske rekorder. Det samme gjelder i Nordland.

– Hver eneste dag får vi nye medlemmer, og setter dermed nye rekorder for antall medlemmer. Vi er blitt 25 prosent flere på to år, og syv prosent flere bare i år. Det er artig å jobbe med organisasjonsutvikling akkurat nå, kan du si.

– Om politikk også

Torset er klar på at han mener veksten handler minst like mye om politikk, som om godt vervearbeid.

– Vi jobber hardt for å verve nye medlemmer, men det er helt åpenbart på tilbakemeldingene vi får fra nye medlemmer, at den nye regjeringskonstellasjonen har vært utløsende for mange. Svært mange ser med stor engstelse på de enorme skattelettene til de rikeste, kuttene i alt av velferdsytelser, og ikke minst Krfs jerngrep om abort, bioteknologi og familiepolitikk. Folk vil ikke leve i middelalderen, avslutter Torset.