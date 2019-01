Har startet evakuering av Ramberg og Ballstad

Nyheter

Politimesteren har besluttet at Ramberg og Ballstad skal evakueres for å ivareta enkeltpersoners sikkerhet. På Ballstad er evakuering gjennomført, mens det på Ramberg pågår evakuering. Har du fått varsel om evakuering på mobil tlf skal du forflytte deg til Skolen på Ramberg. Dersom du har behov for assistanse i forbindelse med evakueringen kan du ta kontakt med politiet på tlf 02800.

Snøvær og ras på flere fylkesveier i Lofoten Tre fylkesveier og riksveien i Lofoten er stengt på grunn av rasfare.

– Det er for tidlig å si noe om hvor lenge evakueringen blir opprettholdt. Det må vurderes fortløpende, opplyser politiet i ei pressemelding.

Det vurderes nå om Skjelfjord også skal evakueres. Dersom det blir besluttet evakuering her vil innbyggerne bli kontaktet av politi/kommunen.

Flere i Lofoten evakueres på grunn av rasfare Kommuen har opprettet mottak.

– Hold deg unna skredområder

Politiet ber alle i Lofoten om å unngå skredutsatte områder. Det bes om at folk tar situasjonen på alvor og holder seg unna disse områdene.

– Politiet har ikke oversikt over alle steder der det er fare for ras. Dersom man ikke absolutt må ut så anbefaler politiet at man holder seg innendørs inntil skredfarene er avklart og veiene brøytet.

E 10 er stengt fra Nappstraumen og vestover og det er uvisst når veiene åpner. Dette vurderes av Statens vegvesen ut fra råd fra skredekspertise. Det sendes ut geologkompetanse fra NVE, NGI og Statens vegvesen. Geolog vil ankomme Vest-Lofoten i kveld.

Lurer du på noe?

Dersom noen har spørsmål til situasjonen kan man ta kontakt på følgende tlf nr: Flakstad kommune, tlf nr 913 35 875

Vestvågøy kommune, tlf nr 918 84 112 / 906 70 131

Politiet på tlf 02800

Styrker beredskapen

Seaking redningshelikopter som disponeres av Hovedredningssentralen er en viktig ressurs. For å styrke beredskapen og løse behov for akutt hjelp bistår Forsvaret ytterligere med Bell helikopter på beredskap på Bardufoss, og et NH 90 helikopter på beredskap i Bodø. I tillegg bistår Forsvaret med to kystvaktskip (KV Heimdal og KV Sortland) og Redningsskøyta bistår med RV Veritas.