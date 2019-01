– Etterforskning pågår i branntomta på Kleiva

Nyheter

Det sier seksjonsleder for etterforskning ved driftsenhet Lofoten og Vesterålen, Anne Margrethe Kleczka, til VOL.

Det er for tidlig i etterforskningen til å kunne si noe om brannårsaken, men det vil politiet komme tilbake til etterhvert som etterforskningen skrider fram.

En fikk brannskader etter boligbrann Et bolighus ved Kleiva er totalskadet etter en eksplosjonsartet brann.

Avhør gjennomført

– Vi har allerede avhørt flere av beboerne i huset som brant, for å kartlegge brannforløpet. Det er også for tidlig å si noe fra disse avhørene også, sier seksjonslederen.

En av de som bodde i huset, ble lettere brannskadet og havnet på Nordlandssykehuset på Stokmarknes for behandling.

Politiet kjenner ikke vedkommendes skadestatus, men vi har vært i kontrakt med ham og gjort avtale med vedkommende for å få gjennomføre et avhør som forhåpentligvis kan bidra til å kunne kartlegge brannforløpet, sier Kleczka i politiet på Sortland.

Rykket ut med 18 mann

Brannvesenet i Sortland rykket ut med til sammen 18 mann fra Sortland og Hadsel under brannen på Kleiva i Sortland mandag.

Innsatsleder Eirik Nilsen i Sortland brann- og redning sier at det var visse utfordringer med tilgangen på slokkevann ved brannstedet.

– Vi fikk god help av Hadsel brann- og redning, som bidro med en tankvogn med vann og to brannmenn.

Alle kom seg ut

Nilsen kan fortelle at brannen var godt utviklet da de ankom brannstedet mandag.

– Heldigvis fikk vi melding om at alle personer i huset hadde kommet seg ut og var reddet fra flammene. Det ble bekreftet både fra nødtelefon 110 Brann og ambulansepersonellet før vi ankom stedet.

Slo ned flammene

Innsatslederen kan fortelle at det var mye energi i brannen da de ankom Kleiva.

– I og med at vi visste at alle personer hadde kommet seg ut av huset det brant i, gikk det relativt raskt å komme igang med slokkingen for å slå ned flammene, og vi så at brannen avtok gradvis, sier innsatsleder Eirik Nilsen i Sortland brann- og redning.