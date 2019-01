Energiministeren om dyr strøm: – Har stor forståelse

Nyheter

Den siste tiden har strømprisene i Norge skutt i været, etter en tørr sommer og kaldt vær, og etter at prisene på kull og CO₂-kvoter i Europa har steget betydelig.

Nå sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg at han forstår frustrasjonen dette skaper.

– Jeg har stor forståelse for at både forbrukere, industri og næringsliv er bekymret for høye strømpriser, skriver Freiberg i en e-post til E24.

– Tørt og kaldt vær og strammere hydrologisk balanse har bidratt til å løfte kraftprisene. I tillegg har økte priser på kull, gass og utslippskvoter trukket i samme retning, legger han til.

En stram hydrologisk balanse betyr at det er mindre vann i magasinene og snø i fjellet en vanlig.

I og med at det nordiske kraftsystemet er forbundet med Europa gjennom kabler og mellomlandsforbindelser, vil europeiske priser delvis smitte over på de nordiske.

Fortsatt betaler nordmenn de laveste strømprisene i Europa, ifølge en oversikt fra Energi Norge. Men det har skapt frustrasjon hos mange at strømregningen i januar alene kan stige med over 800 kroner fra samme måned i fjor for en vanlig husholdning.

FOTO:NTB SCANPIX

Merker prisene

E24 har tidligere omtalt gartnerier og hotellersom merker at strømutgiftene stiger og derfor vurderer tiltak for å takle situasjonen, og industribedrifter som er bekymret for at høyere priser over tid kan redusere konkurransekraften deres.

Freiberg påpeker at den massive utbyggingen av vindkraft som pågår i Norge for tiden vil bidra til å opprettholde et kraftoverskudd, noe som kan sette et tak, og virke dempende på prisene i årene som kommer.

Han legger til at industrien også får kompensasjon for utslippskvotenes påvirkning på strømprisene, og påpeker også at Norge bør benytte seg av den strammere klimapolitikken i Europa til å selge norske løsninger og skape nye arbeidsplasser.

– Omleggingen av energiforsyningen vi nå ser i Europa gir muligheter for verdiskaping i Norge. Regjeringen ønsker at norsk industri og næringsliv på god måte kan dra nytte av de fornybare energiressursene våre, skriver Freiberg

– Omstillingen koster

I løpet av det siste året har europeisk klimapolitikk begynt å bite, og ekspertene venter at strømprisen skal ligge høyere de neste årene enn de lave nivåene nordmenn har vent seg til de siste årene.

Miljøorganisasjonen Zero sier at det kan bli smertefullt for forbrukerne i en overgangsperiode, men påpeker at strømprisen vil kunne gå ned igjen etter en del år med omstilling.

– Det er bare sånn det er. Vi må tåle at omstillingen av kraftsystemet koster. Men det er ikke åpenbart at det må bli så galt. Vi skal gradvis over i en situasjon hvor kraftsystemet domineres av fornybar energi som er stadig billigere, sier daglig leder Marius Holm i Zero til E24.

– Selv om vi i en overgangsperiode vil oppleve at CO₂-prisen bidrar til høyere strømpriser, vil en større andel fornybar energi på sikt kunne bidra til å dempe prisene, sier han.

– Må forankre og skape forståelse

Holm mener det er viktig å forklare folk hvilken retning klimapolitikken vil ta Europa og Norden, og hjelpe folk til å akseptere og takle eventuelle prisøkninger på alt fra drivstoff til strøm.

– CO₂-prisen i Europa klarer ikke nordmenn å gjøre så mye med. Men høye priser på fyringsolje, strøm og drivstoff kan i verste fall bidra til å sette hele det norske avgiftssystemet i miskreditt. Derfor må vi ha folk med oss på denne endringen i klimapolitikken. Vi må forankre og skape forståelse i befolkningen for de endringene som skjer, sier Holm.

Han påpeker at det har en fordelingseffekt hvis varer som strøm og drivstoff blir veldig mye dyrere, og frykter misnøye i befolkningen hvis dette ikke blir godt nok forklart eller kompensert.

– Det kan derfor være at man burde ha en form for skattelettelser som kan veie opp for prisøkningene for dem med lav inntekt, slik at det ikke oppleves som at de med lav inntekt må dra mye av lasset for samfunnets klimagrep, sier Holm.