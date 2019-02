– Jeg er godt fornøyd med at jeg bare var 11 sekunder bak Finn Hågen Krogh

Nyheter

Det er Sondre Halvor Lange og Mikkel Arntsen fra Sortland, som representerer Team LoVe SNN. Marte Karlsen fra Melbu skulle opprinnelig også være med i NM, men måtte melde avbud på grunn av skade, ifølge BLV.

Fredag var det duket for NM-sprint. Best av sortlandsguttene var Mikkel Arntsen, på en 44.plass. Han var kun 2,58 sekunder unna å gå videre fra prologen.

– Jeg er fornøyd med at jeg bare var 11.sekunder bak Finn Hågen Krogh. Det betyr at avstanden opp til de beste ikke er så lang, sier Arntsen til VOL, og legger til at han tror det er mulig å hente inn noen av de sekundene i løpet av det neste året.

– Men det vil selvsagt kreve en del trening, slår han fast.

Lagkamerat Sondre Halvor Lange havnet på 93.plass i sprinten.

– Jeg er ganske fornøyd siden jeg ikke har gått sprint på det nivået tidligere. På forhånd var det vanskelig å vite hvor man lå an i forhold til de andre, sier han.

På åpningsdagen, torsdag, gikk de to vesterålingene 15 km klassisk. Det resulterte i en 74.plass for Arntsens vedkommende, og en 119.plass for Lange.

Lørdag står tremila, med skibytte for tur. Søndag er tid for hovedretten, i form av stafett. Da får Lange og Arntsen selskap av Johan Nordeng, som skal komplementere stafettlaget til Sortland omegn/Team Love.

– Det er vanskelig å si hvor vi har potensial til å havne. Målet er å bli beste nordnorske lag, men det kommer til å bli tøft, sier Lange.