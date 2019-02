En dato er skutt ut for Andøya Spaceport

Nyheter

Onsdag 20. februar blir en milepæl for prosjektet «Andøya Spaceport», som skal bli en del av konsernet Andøya Space Center. Da vil konsernsjef Odd Roger Enoksen presentere satellittbasen under et foredrag på Grand Hotell i Oslo.

Enoksen vil da også overlevere søknaden om finansiering av Andøya Spaceport til Nærings- og fiskeridepartementet. Andøya Spaceport vil trenge om lag én milliard kroner i frisk aksjekapital fra staten, det vil si skattepenger fra deg og meg.

I følge en pressemelding fra Andøya Space Center har konsernet arbeidet aktivt over tid med å utrede og iverksette ny virksomhet og flere arbeidsplasser i Andøy. Nå er det altså arbeidsplasser knyttet til oppskyting av små satellitter det er snakk om.

– Arbeidet med å etablere en europeisk utskytningsbase for småsatellitter på Andøya er nå et skritt nærmere realisering. Dette vil gjøre at Norge blir det første og muligens det eneste landet i Europa som kan sette småsatellitter i polar bane. Dette er også vårt bidrag i arbeidet med å etablere Andøya som et internasjonalt senter innen aerospace. Dette vil også løfte Norge som en ledende romnasjon internasjonalt, sier konsernsjef Odd Roger Enoksen i Andøya Space Center.