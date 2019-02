Nordland SV fortsetter å vokse

Nyheter

Nordland SV går fram med 1,4% til 6,8% på en ny meningsmåling uført av Sentio. Fylkesleder Christian Torset sier målingen er omtrent som ventet:

– Vi har hatt jevn, stabil vekst over tid på landsbasis, men er glad for å få bekreftet at veksten gjelder også i Nordland. Vi ser av underlagsmaterialet at vi fortsatt har en stor oppside, og sikter høyere enn dette til valget, sier Torset i en pressemelding.

SV har i dag to på fylkestinget, men ville med et slikt resultatet fått tre representanter. Torset mener det er for lite.

– SV er ikke, og skal ikke være et parti som vaker rundt seks prosent. Vi er et bredt parti som fronter kamp mot økte forskjeller og klimaødeleggelser, og etter min mening bør vi sikte mot ti prosent i årets valg. Det er offensivt, men alt jeg ser tyder på at det er fullt mulig, sier han.

Fylkeslederen henviser spesielt til den enorme medlemsveksten i årets første uker:

– Vi har fått utrolig mange innmeldinger. Det er hovedsaklig fra folk som har hatt SV som et alternativ tidligere, men som reagerer på den nye regjeringen, og nå har bestemt seg. I tillegg kommer det en del som har meldt seg ut av AP eller andre partier. Ser man på totalen, både målinger og medlemmer, opplever vi en vekst som ligner mer på tidevannet enn på en bølge. Bølger går raskt over, men det vi ser for SV er en jevn og forutsigbar stigning over tid. Vi forventer at den fortsetter i lang tid, slår Christian Torset fast.