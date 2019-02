Nybilsalget stuper i Vesterålen

Nyheter

Siden forrige rekord for bilsalg i januar måned i Vesterålen, da det i 2015 ble solgt 36 nye biler i januar, er nybilsalget nøyaktig halvert når man legger årets første måned til grunn. I januar 2019 ble det kun solgt 18 nye nye biler i Vesterålen. Det er nøyaktig 50 prosent av nybilsalget for samme måned i 2015. Fallet for januar er stor også i forhold til 2018 og 2017. Da var nybilsalget for januar henholdsvis 29 og 25 biler. Det viser statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.

Det er likevel lyspunkter å se, i alle fall for Toyota, som solgte tre nye biler av modellen Rav4 fra Toyota i januar. Det er mye i forhold til de seks foregående månedene. Da ble det kun solgt to biler av modellen Rav4. Det blir derfor spennende å se hva den kompakte SUV-en fra Toyota selger i februar.

I tilfelle du har stusset over navnet «Rav4» så er det en forkortelse av «Recreational Activity Vehicle, 4-wheel». Femte generasjon av hybridbilen ble lansert i mars i fjor.