– Ikke riktig tidspunkt for nye barnehageplasser

Det sier leder Åse Mari Hansen i Utdanningsforbundet Øksnes i en pressemelding, etter at forbundets styre har gjort seg noen tanker om opprettelse av nye barnehageplasser i kommunen.

– Det er per i dag altfor mange stillinger som pedagogisk leder som bekles av personale på dispensasjon fra utdanningskravet i Øksnes kommune. Mens tallene for dette generelt er nedadgående, ser det ut til å kunne øke i vår kommune. Det som var ment som et midlertidig fritak fra bestemmelsene om pedagognorm i barnehagene, ser ut til å ha blitt mer regelen enn unntaket.

Når det nå er venteliste for barnehageplass i kommunen foreslås det å opprette tre nye plasser for små barn med oppstart fra 1. mars. Etter drøfting rundt dette i formannskapet ligger det nå forslag til tirsdagens kommunestyremøte om midlertidig oppretting av tre nye småbarnsplasser for barn på venteliste ved Tangsprellen barnehage. Forslaget innebærer oppretting av midlertidig stilling for fem måneder. Dette på tross av påminning fra pedagogisk konsulent, Lill Sørensen om utfordringene rundt å få inn kvalifisert personell.

Bekymret for barnehage

Styret i Utdanningsforbundet i Øksnes har allerede bekymringer rundt kvalifisert personell blant annet i Tangsprellen barnehage.

– Ut fra dagens antall plasser skal det være seks pedagogiske ledere i barnehagen. Situasjonen i dag er at det er to med utdanning som barnehagelærer, hvorav begge er under videreutdanning. Den ene pedagogen har i tillegg redusert stilling. Dette gjør at det av seks stillinger, kun er 1,8 som innehas av kvalifisert pedagogisk personell. Hele 4,2 av stillingene er på dispensasjon. Hvis det nye forslaget vedtas, vil mindre enn 26 prosent av de pedagogiske lederne ved barnehagen være kvalifisert for sin stilling, sier leder Åse Mari Hansen.

Større belastning

Utdanningsforbundet i Øksnes mener at mangel på kvalifisert pedagogisk personale gir økt arbeidsbelastning på de pedagogene som er i barnehagen.

– De ufaglærte kan aldri erstatte arbeidet til kvalifisert personell, og det vil være mange oppgaver som ligger til funksjonen pedagogisk leder som de ikke vil kunne ivareta. Dermed vil det gi økte belastninger på de faglærte. Både i forhold til koordinering av arbeid, veiledning av ufaglærte, planlegging, observasjoner, utredning av barn med ekstra behov og dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet. Det oppleves allerede i dag som en svært presset bemanningssituasjon når det gjelder pedagog-tetthet. Det kommer til å bli ytterligere belastninger dersom man oppretter nye plasser, og dermed tilfører nye barn samt enda en pedagogisk leder uten utdanning, mener sier hun, og mener det fører til vanskelige arbeidsforhold å ha en stadig opplevelse av å ikke innfri de krav og forventninger pedagogene er forpliktet til gjennom lov- og rammeverk.

Forutsigbarhet og trygghet

I følge forbundet har Øksnes kommune tidligere vedtatt å forholde seg til ett barnehageopptak i året, hovedopptaket, der man har supplert med nye barn ved ledig kapasitet.

– Det å stadig øke med antall plasser bidrar til økt arbeidspress og belastning for personalet i form av kontinuerlig tilvenning av nye barn, med de utfordringer det innebærer. Det bidrar blant annet til kontinuerlig endring i gruppedynamikk. De yngste barna opplever ikke den forutsigbarhet og trygghet de har krav på i et pedagogisk tilbud.

Mistanke om avvik

I forbindelse med mistanke om avvik i utvikling må det gjøres kartlegginger i forkant av evnetuell henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste, framholder forbundet.

– Et slikt arbeid skal utføres av kvalifisert pedagogisk personale. Annen praksis må kunne ses på som avvik. Alle barn har rett på kvalifisert pedagogisk personale, som har kunnskap og kompetanse til å gjøre vurderinger knyttet til deres utvikling. Assistenter og fagarbeidere har ikke tilstrekkelig kunnskap om barns utvikling, lek og læring til å kunne ta avgjørelser, gjennomføre kartlegginger og skrive pedagogiske rapporter på bakgrunn av observasjoner, kartlegginger og samtaler med barn og deres foresatte, sier Åse Mari Hansen.

Bekymret

Utdanningsforbundet er bekymret for at dersom problematikken med ufaglærte på dispensasjon fortsetter eller utvides, kan man i ytterste konsekvens oppleve økt behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning på grunn av manglende tiltak i barnehage.

– Vi vet at tidlig innsats kan være helt avgjørende i forhold til at barn oppnår sin potensielle utvikling. I en slik situasjon er barnet den tapende part, men hvem skal stilles til ansvar for å ikke ha gjort jobben sin? Politikerne, barnehagen, eller den aktuelle pedagogiske lederen på dispensasjon fra utdanningskravet?

Selv om ingen av de pedagogene som faktisk er i barnehagen er forpliktet til å utføre oppgaver utover sine egne, er det vanskelig å la være når en ser på behovet i det daglige.

– Det blir disse pedagogene som trår støttende til med for eksempel skriving av rapporter og gjennomføring av kartlegginger. Det er ikke rett for den ansatte, men det er det riktige for det enkelte barnet. På sikt vil eksempler som dette kunne bidra til utbrenthet – nettopp fordi man føler på et ansvar ovenfor barna, sier lederen i forbundet.

Må anerkjenne pedagogene

Utdanningsforbundet i Øksnes ønsker en arbeidsgiver som anerkjenner pedagogenes profesjon og jobben de gjør. Forundet ønsker en arbeidsgiver som tar tak i, og forplikter seg til å løse de utfordringene vi allerede står i før det legges opp til enda flere/større utfordringer. Utdanningsforbundet i Øksnes ønsker å være med på å finne løsninger på utfordringene med å finne kvalifiserte pedagoger fremfor en økning av andelen pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet.

– Vi finner det rimelig at Øksnes kommune ønsker å legge til rette for barnehageplasser, men skal det gjøres til enhver pris? Vi mener det riktige vil være å sikre et godt pedagogisk tilbud for de barna vi allerede har ansvar for, før vi tar inn enda flere. Vi ønsker å forebygge en situasjon som kan føre til fravær blant ansatte grunnet økt arbeidsbelastning eller søksmål fra tidligere barn i barnehage for manglende oppfølging og nødvendige tiltak.

Må samarbeide

Forbundet mener at mangelen på utdannede pedagoger, kanskje særlig i distriktene, er en stor utfordring som partene må være sammen om å løse.

– Vi må se på flere ulike tilnærminger og vi må kunne forplikte oss til en rekrutteringsplan. Fra høsten 2020 vil det for eksempel være bedre muligheter for å satse på arbeidsplassbasert utdanning. Normalen skal være kvalifiserte pedagoger i stillinger som pedagogisk leder. Ansettelser med dispensasjon fra dette er ment som unntak til disse bestemmelsene. Da mener vi at det vil være feil retning å utvide når man enda ikke har dekning med pedagoger i de stillingene som allerede er, sier leder Åse Mari Hansen i forbundet.

Tiltrekke seg kompetanse

– Ved å være en kommune som viser at vi satser på kvalitet, et godt fagmiljø, verdsetter utdanning og gir gode arbeidsforhold kan Øksnes tiltrekke seg den kompetansen vi behøver for å ivareta barna våre på best mulig måte. Foreldre bør også kunne forvente å få det tilbudet de betaler for. Øksnes kommune er på ingen måte tjent med å være den som tar betalt for et pedagogisk tilbud gitt av ufaglærte. Vi bør arbeide sammen for å lage en plan for hvordan vi kan rekruttere nye, og samtidig beholde de pedagogene vi allerede har. Dette gjennom å skape gode lønns- og arbeidsvilkår for våre barnehagelærere. Ved å ta vare på vårt fagpersonell tar vi vare på våre barn, sier lederen i utdanningsforbundet i Øksnes.