Dialekten din skal inn i egen forening

Nyheter

Kommende torsdag inviterer han til møte og diskusjon om å opprette et eget lokallag i Noregs Mållag for de to regionene. Navnet blir trolig Vesterålen og Lofoten mållag. Årsaken til at Vesterålen kommer først i det som kan blir navnet på laget, er at Noregs Mållag har flest medlemmer i Vesterålen og færrest i Lofoten.

Initiativtaker Magne Leon Heide, som bor på Borkenes i Kvæfjord, sier til VOL at han tidligere var aktiv i Hadsel mållag fram til 1990. Han har vært lærer ved den videregående skolen på Melbu, og samlet der dialektprøver fra elever ved skolen fram til 1990. Så han skal vite hva han snakker om.

Grunnlag for lokallag

– Vi sitter på informasjon om at om lag 30 personer i Vesterålen er medlemmer i Noregs Mållag sentralt. Det er utgangspunktet for at vi nå skal forsøke å opprette et nytt mållag som skal dekke Lofoten og Vesterålen, sier Magne Leon Heide til VOL. Han inviterer lokalt interesserte til et åpent møte ved Hadsel videregående skole kommende torsdag.

Nynorsk aktivt lokalt

Han vil blant annet foredra om at nynorsken faktisk er veldig aktivt i bruk i Nordland fylke. Mellom 60 og 100 forfattere har dessuten skrevet på nynorsk og dialekt.

– Nynorsk er utbredt i et mye større område enn det mange er klar over. Vi ønsker å fortelle at folk også kan skrive nynorsk når de til vanlig prater det, sier han til VOL.

Han mener for øvrig å se en tendens der det er langt mer nynorsk nå, sammenlignet med 1980-tallet.

– Vi har aldri hatt så mye nynorsk i samfunnet som nå, blant annet i radio og TV. Mengden nynorsk har økt voldsomt de siste 20 til 30 årene, og man bruker mye mer nynorsk som bruksspråk til daglig, sier han til VOL.

Radikalt bokmål

– Er det ikke nok for oss bokmålskrivere å skrive radikalt bokmål i stedet for nynorsk?

– Nei, det er ikke nynorsk å skrive radikalt bokmål. Det er en feilslutning. Vi har minst to bøker som viser det motsatte. Bøfjærdingen Birger Martinussen skrev i 1917 – for over hundre år siden – at det var en sammenheng mellom Bø-dialekten og nynorsk. Han døde ung som student i Oslo, men boka hans kom i nytt opplag i 1973. Bø-dialekten og nynorsk ligger mye nærmere enn det mange tror. Det er merkelig at det ikke har blitt oppdaget før, sier Magne Leon Heide til VOL.

Dialektprøver

Noe av det han kommer til å foredra om på møtet på Stokmarknes torsdag, er fra hans tid på Melbu, da han som lærer samlet dialektprøver fra elever ved den videregående skolen. På Melbu oppdaget han blant annet at var vanlig å kutte endringer av ord. Husker du hva det heter, kan du skrive det i kommentarfeltet under.

Det har tidligere vært mållag både i Andøy, Hadsel, Bø og Sortland. Nå skal mållaget forsøkte å «målbinde» vesterålingene til å samle seg om et nytt lokallag som også skal omfatte naboregionen i sør; Lofoten.

Når det gjelder muligheten for å få nye medlemmer i det ny laget, er Magne Leon Heide ikke minst klar over at mange unge folk er åpen for andre språk. Mange mer positivt innstilt til nynorsk i dag enn enn det tidligere generasjoner har vært.