Politiet visste ikke hvor de var på laserkontroll

Nyheter

Up gjennomførte en laserkontroll på fylkesvei 82 i Hadsel lørdag, het det først. Nå viser det seg at kontrollen ble gjennomført i Øksnes, i den andre enden av Vesterålen.

Søndre Hadsel og fylkesvei 82 er normalt strekningen mellom Stokmarknes og Melbu, men dette opplyste ikke politiet i sin Twitter-melding ved 13:20-tiden lørdag ettermiddag.

Senere har politiet i Nordland rettet sin egen feilmelding, og opplyser til VOL at laserkontrollen skjedde i krysset mellom fylkesvei 939 og fylkesvei 821 i Øksnes kommune. Dette er krysset som fører til en østlig rute til Alsvåg. Operasjonsleder Kenneth Magnussen opplyser til VOL at det nøyaktige stedet UP gjennomførte kontrollen, er Elvenes i Øksnes.

Totalt ble det skrevet ut fem forenklede forelegg i nærheten av det aktuelle krysset i Øksnes. Høyeste hastighet ble målt til 75 kilometer i timen, i en 60-sone. Operasjonsleder Kenneth Magnussen opplyser at UP hadde planlagt å kontrollere hastighet med laser i søndre Hadsel, men dette ble endret av den lokale UP-patruljen under veis. Derfor ble det feil på Twitter-meldingen lørdag ettermiddag.