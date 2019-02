Politiets små og store gjøremål i natt

Nyheter

Som VOL melde fredag startet kvelden med en melding om at vestre inngang til Sortland storsenter i sentrum av blåbyen ble skadet på grunn av mye snø. Inngangen ble sperret av politiet samtidig som senteret ble varslet. Det var ingen som kom til skade. Det meldte politiet på Twitter klokka 18:19.

På Korgfjelltunnellen holdt UP en fartskontroll. Den var avsluttet ved 21:30-tiden. UP beslagla ett førerkort fordi bilføreren fikk for mange prikker på førerkortet sitt. Saken blir anmeldt av politiet.

Det mest alvorlige som skjedde i løpet av natta, var en hendelse i Svolvær sentrum. Litt før to i natt meldte politiet på Twitter at en mann i begynnelsen av 60-årene truet en dørvakt med vold. Da politiet tok kontakt med mannen ble det funnet en kniv på vedkommende. Han blir derfor anmeldt for å bære kniv på offentlig sted og for trusler mot dørvakta.

Litt etter klokka tre i natt ble en beruset mann i slutten av 50-årene bortvist av politiet i Bodø. Mannen var på et hotell i sentrum, hvor han laget bråk og skapte kvalme.

Rett etter klokka fem i morges meldte politiet i Nordland om brann i en campingvogn på Drag/Dragstunet. Det var fare for at brannen skulle spre seg til en båt i nærheten, men den fikk bare svimerker. Nødetatene var på stedet, men campingvognen var helt nedbrent før det var mulig å gjøre noe. Inge ble skadd eller er savnet på stedet. Politiet oppretter sak og etterforsker hendelsen.

Også i Sandnessjøen på Helgeland har det vært promillekontroll. 82 bilførere ble kontrollert i sentrum av byen. Som på Sortland, var det ingen reaksjoner.