Nyheter

Det sier Fagforbundet Sortland i en uttalelse fra årsmøtet torsdag. De viser til at Nordlandssykehuset i desember 2015 vedtok ny ambulanseplan til massiv motstand fra Vesterålen. Planen innebar at én ambulanse på Sortland skulle tas ut av drift. Fra 1.januar 2017 ble planen iverksatt og én ambulanse ble parkert.

– Fagforbundet Sortland protesterte da og vi gjør det igjen. Dette er gambling med liv og helse på høyt nivå, og den flaksen Nordlandssykehuset har hatt til nå vil ikke vare evig. Det er lite betryggende for innbyggerne i Vesterålen å vite at det kan stå om liv om en får et hjerteinfarkt, fordi ambulansen kanskje er to timer unna, ´slik det var med en dame i Bø som brakk lårhalsen nettopp. Eller at kanskje naboen må kjøre deg til sykehuset.

Fagforbundet Sortland mener i tillegg at det blir en stor belastning for de ansatte på ambulansene, som hele tiden må gå i frykt for ikke å ikke komme tidsnok når alarmen går.

– De gjør så godt de kan med de ressursene de har. Kritikken de får når de kommer sent må heretter sendes til ledelsen i Nordlandssykehuset, som mener ambulanseberedskapen i Vesterålen er god og forsvarlig, heter det i uttalelsen.