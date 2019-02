Nyheter

Det viser den formelle resultatlista fra NM på ski i Meråker søndag. Sortland og omegn skiklubb I gikk inn til en 28-plass i Trøndelag. Løperne fra Nordland skikrets gikk på henholdsvis 25:29.3, 24:58.1 og 24:12.1.

Det var med andre ord tre jevne skiløpere som kjempet seg til en plass blant de 30 beste stafettlagene blant de drøyt 90 lagene som deltok på 3 x 10 kilometer stafett for menn.

I forhold til vinnerlaget Lyn ski I tapte løperne fra Sortland henholdsvis +2:36.9 minutter under første etappe, +4:01.8 etter andre tappe og lå bak vinnerlaget med +6:02.2 minutter etter målgang.

– Kjempeartig

Mikkel Arntsen gikk på 22. beste tid blant de individuelle skiløperne, men det var ikke mye som skilte de tre stafettløperne.

– Dette var kjempeartig, sier en fornøyd August Nordeng på vegne av stafettlaget til VOL.

– Det var ikke mye som skilte mellom oss på stafettlaget, og det var stort å gå stafett for Sortland i dag. Det er første gang på mange år at det stilles stafettlag fra Nord-Norge under NM. Vi har dermed nådd det viktige målet vi satte oss i høst, da vi startet LoVe SNN-teamet.

- Vi har absolutt nådd målet vårt og det er helt rått. Det som var spesielt moro var at alle tre gikk sitt beste i dag, over all forventning for oss alle og som vi er veldig fornøyd med, sier August Nordeng til VOL.

Satser videre

Sortlandsløperne kan vise til gode skiforhold under VM, rundt minus ti grader celsius og panserføre, fast og fint.

Planene framover er å sikre deltakelse i norgeskupprennet som skal gå i mars.

– I månedskiftet mars-april går NM II, og da skal vi gå alle tre. Norgescuppen i Hommelvik om 14 dager er også et mål, men det er usikkert hvem som skal gå da, fordi det ikke er bestemt.

– Vi har alle tre veldig lyst til å stille mer på nasjonale renn. Det er fort mulig at vi stiller med et par løpere der, sier August Nordeng.