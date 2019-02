Nyheter

Politiet melder på Twitter at beboerne i bygget har kommet seg ut.

Like før 17:30 melder politiet at en person er funnet av røykdykkere i leiligheten som brenner. Den funnede får nå behandling av helsepersonell på stedet.

Ved 17:45-tiden melder politiet at brannen er slukket og at det drives utlufting på stedet. Politiet referer til det lokale brannvesenet, som opplyser at beboerne i andre leiligheter skal kunne flytte hjem i løpet av kvelden.