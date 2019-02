Helikopteret med supersonisk prislapp

Nyheter

Det melder Aftenposten, som viser til at Norge bestilte helikoptre av type NH90 så tidlig som i 2001. Nye beregninger viser at kostnaden kan bli på 260.000 kroner per flytime. Det er mange ganger høyere pris enn andre helikoptre av samme størrelse kan vise til. Helikopteret skal brukes av Kystvakta og marinens fregatter.

Den svenske Försvarsmakten har også hatt mange forsinkelser på sine helikoptre av samme type. Svenske medier melder at helikoptrene ofte blir stående på bakken, fordi kostnaden per flytime ligger på mellom 200.000 og 240.000 kroner.

Försvarsmakten bruker heller sine Blackhawk UH-60. Disse koster «kun» 40.000 kroner per flytime. SVT refererer Jonas Hellsjö, som er sjef for den svenske helikopterflåten. Han mener at de ville gjort et annet valg enn NH90 dersom valget skulle gjøres i dag.

I følge Aftenposten tapte konkurrentene til NH90 fordi de ikke kunne flyte dersom de måtte nødlande på havet. Det amerikanske Sikorsky Sea Hawk flyter ikke og tapte konkurransen av den grunn. Likevel har norsk offshoreindustri brukt 42 stykk av det samme amerikanske helikopteret siden 2001. Britisk offshoreindustri har 60 slike helikoptere.

Mens NH90 trenger 35 til 50 timer vedlikehold per flytime, klarer det amerikanske helikopteret seg med 1 til 1,5 time vedlikehold per flytime.