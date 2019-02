Politiet: Vold, urinering, branntilløp og promille

Nyheter

Ved halv ellevetiden lørdag kveld oppfordret politiet bilister i Lofoten om å la bilen stå, dersom de ikke måtte ut i sterkt vind og snøfall som var ventet utover natta. Det var meget vanskelige kjøreforhold fra Nappstraumen og vestover til Å.

I Bodø gjennomførte UP fartskontroll i Olav V gate. Der måtte politiet beslaglegge ett førerkort da en bilfører ble målt til 80 kilometer i timen i en 60-sone. Førerkortet ble tatt fordi bilføreren med denne overtredelsen fikk for mange prikker i førerkortet.

På Leknes i Lofoten måtte politiet rykke ut for å roe ned to personer på mellom 20 og 30 år som hadde barket sammen på en privatfest ved Leknes sentrum. Det er ikke meldt om skader eller anmeldelser, foreløpig.

Anmeldt for urinering

I Sandnessjøen sentrum ble en godt beruset mann i 30-årene anmeldt av politiet for urinering ved et lokalt utested. I Mo i Rana melder politiet også om urinering. Der ble en beruset 20-åring anmeldt for urinering midt i gata ved Amfi.

I Bodø falt en mann i havnebassenget. Han ble plukket opp av sjøen og kjørt til det lokale akuttmottaket. Han var hele tiden bevisst og ble overlatt til sykehuset i Bodø.

I Glomfjord stoppet politiet en bilfører som viste seg å være påvirket av alkohol. Mannen i 20-årene ble tatt med til legevakten for sikring av bevis. Mannen ble naturligvis fratatt førerkortet og blir anmeldt av politiet.

Brann i hybelhus

Søndag morgen melder Nordland politidistrikt på Twitter om røykutvikling på et hybelhus i byens sentrum. Nødetatene strømmet til stedet. Alle ble evakuert og det ble konstatert en mindre brann. En beboer ble eksponert for røyk og ble sjekket av helsepersonell på stedet. Brannstedet ble undersøkt av politiet. Etter en åstedsundersøkelse valgte politiet å anmelde forholdet.

Ved 12-tiden meldte politiet om en bilbrann på E6 nord for Bjerkvik. Personene i bilen kom seg velberget ut. Branntilløpet skjedde ikke langt fra fylkesgrensen mot Troms.