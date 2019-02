-  Skattlegging av minstepensjonister som er leietakere hos Øksnes Boligstiftelse

Nyheter

Dersom kommunestyret på tirsdag følger innstillingen, vil boliger som leies ut til minstepensjonister i aldersgruppa 80- 90 år, bli ilagt skatt.

Minstepensjonister tilhører i utgangspunktet ikke formålsgruppa, men det er allikevel gode grunner til at de skal behandles på linje med andre som har utfordringer på boligmarkedet.

Mange av leietakerne har en minstepensjon som gjør at de må få bostøtte for å kunne bo i selv de rimeligste boligene til stiftelsen. Skal minstepensjonistene i stiftelsen sine boliger betale eiendomsskatt vil garantert noen av dem av økonomiske grunner falle innafor gruppa vanskeligstilte, og dermed kunne ha rett til bolig hos stiftelsen.

Vanskeligstilt i boligmarkedet er også de som bor i uegnet bolig, noe som mange eldre faktisk gjør. Noen bor i lite tilrettelagte boliger, og de etterspør leiligheter med alle funksjoner på et plan. Det har ofte vist seg vanskelig å tilrettelegge deres egne boliger, da spesielt bad ofte blir for små. De ønsker også å bo mer sentralt (Myre) med nærhet til butikk, apotek, legesenter etc.

Forekomsten av mange sykdommer øker med økende alder. Andelen av befolkningen som har flere kroniske sykdommer er derfor høyere hos de eldste, særlig de over 80 år. Å kunne bo i stiftelsens boliger kan gjøre at de kan ta vare på seg selv i stedet for å fortsatt bo i sine gamle og til tider uhensiktsmessige boliger.

Stiftelsen har ikke ett profitt mål, og deler ikke ut utbytte. Derfor har stiftelsen ikke en beveggrunn for å drive i konkurranse med andre. Leien er kostnadsdekkende – verken mer eller mindre, og hvilke næringsdrivende vil akseptere at inntektene bare dekker kostnadene?

Jeg er derfor rimelig sikker på at minstepensjonistene ikke er de som private utbyggere først og fremst vil konkurrere om å få som leietakere. Å hevde at boligstiftelsen driver utleie i konkurranse med andre faller derfor på sin egen urimelighet.

Formannskapet mener åpenbart også at flyktninger ikke er vanskeligstilt i boligmarkedet. Skulle det være slik er det bare for stiftelsen å selge x - antall boliger sånn at flyktningene fritt kan kjøpe disse.

Min antakelse er at det ikke vil ta lang tid før man merker stor pågang med spørsmål om hjelp til å finne husly. Da plikter kommunen å medvirke til å skaffe boliger til de flyktningene som ikke selv kan ivareta sine bo behov på boligmarkedet.

For meg er det helt åpenbart at mange flyktninger er å oppfatte som vanskeligstilt i boligmarkedet.

Det snakkes mye om forskjells Norge. Forskjellene i Norge blir slettes ikke mindre ved å kreve eiendomsskatt fra minstepensjonister på 80 – 90 år som er leietakere hos stiftelsen.