Nedgang i antall straffesaker i alle kommunene i Vesterålen bortsett fra én

Ser vi på tallenes tale var det en fire prosents oppgang i anmeldte narkotikasaker i Nordland. I 2017 var det 1.715 anmeldte saker, mens det i 2018 gikk opp til 1.782 saker.

2018 ga også en oppgang i antallet anmeldte arbeidsmiljøsaker. I 2017 ble 48 saker anmeldt, mens det i 2018 steg til 56 - en oppgang på 17 prosent.

Ser vi på opplaringsprosenten var den på landsbasis på 52,3 prosent i 2018, en nedgang på 0,3 prosent fra året før.

I Nordland var oppklaringsprosenten på 63,3 prosent, også en nedgang på 2,1 prosent fra året før.

Politi og vektere med ny avtale Politiet i Nordland signerte fredag avtale med sikkerhetsbransjen i Nordland.

Ser vi på de spesifikke områdene politiet jobber med, var oppklaringsprosenten fordelt slik:



Oppklaringsprosent:

Sedelighetssaker: 64,0 prosent (opp3,1 prosent).

Voldtektssaker: 41,7 prosen (ned 1,7 prosent).

Seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år: 75 prosent (opp 2,1 prosent).

Prioriterte voldssaker: 64,3 prosent (opp 13 prosent).

Saker med ungdom under 18: 80,3 prosent (Opp 1,5 prosent).

Tone Vangen, politimester i Nordland & Per Arne Rynesli, strategisk analytiker i Nordland – Fortsatt høye tall knyttet til seksuallovbrudd

Lokale tall

Ser vi på kommune for kommune, er lesningen interessant.

I Andøy var det i fjor 120 straffesaker mot 131 året før. Kommunen nord i Vesterålen har dermed en nedgang på åtte prosent.

I Bø i Vesterålen er det liten endring fra året før. 76 registrerte straffesaker i 2018 er en oppgang med én sak fra året før.

I Hadsel var det i fjor en liten nedgang. I 2018 var det 256 straffesaker mot 260 året før. Det gir en prosentvis nedgang på to prosent.

I Sortland har det også vært en prosentvis nedgang med fem prosent. I 2018 var det 502 straffesaker i den blå byen, mot 527 året før.

Også i Øksnes har antallet straffesaker gått ned. 183 i 2017 ble til 157 i fjor - en nedgang på 14 prosent.

Politiet i Nordland og Sortland kommune: – Samarbeidsavtalen gir felles eierskap til felles utfordringer – og gjør at vi kan løse dem bedre sammen Politiet og Sortland kommune signerte i dag en samarbeidsavtale. –Vi har alle forutsetninger for å lykkes med et økt utvidet samarbeid i Vesterålen, sier politiinspektør Per-Erik Hagen.

– Jobbes godt

Politimester Tone Vangen mener det gjøres mye godt arbeid i politidistriktet:

– Politiet er inne i en krevende periode med reform, i tillegg til daglig drift. Vi kan se på resultatene at organisasjonen preges noe av dette parallelløpet, men alt i alt så har vi klart å holde et bra trykk i forhold til bekjempelse av kriminaliteten, sier Vangen og fortsetter:

– I årsstatistikken framgår det at oppklaringsprosenten har gått opp og saksbehandlingstiden har gått ned det siste året. Det framgår også at det jobbes godt med de aller mest alvorlige- og høyest prioriterte sakene. På noen saksfelt skulle vi gjerne hatt høyere tall, blant annet på narkotikasaker. Når tallene viser nedgang i saker betyr det at politiet ikke har kunnet legge samme trykket på dette kriminalfeltet som tidligere.

Totalt ble det gitt 3247 dommer i Nordland i fjor. Detete er betydelig flere enn året før med en oppgang på hele 30 prosent.