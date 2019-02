Regionrådene i Nordland ber regjeringen om flere studieplasser innenfor sykepleierutdanningen

Nyheter

Uttalelsen kommer i kjølvannet av dialogmøtet med Nord Universitet ved konstituert rektor Hanne Solheim Hansen, hvor regionrådene uttrykker tilfredshet med at universitetet viser en positiv utvikling når det gjelder antall kvalifiserte søkere per studieplass, og at studentene som får plass sier seg fornøyde med tilbudet.

Likevel lusker nedleggingsspøkelset over institusjonen, i form av prosessen med ny studiestedsstruktur.

Mannskapsmangel

Dette bekymrer flere, deriblant LO som på debattplass denne uken viste til et stort behov for nettopp sykepleiere i regionen.

En oversikt over kompetansemangelen viser at det i 2018 var nær 2.200 for få helsefagarbeidere i landet. For sykepleierne er det enda mer prekært, med nær 6.000 for få sykepleiere på landsbasis, hvorav drøy 2.500 av disse mangler i Nordland fylke.

Den samme oversikten, utarbeidet av kommuneoverlege (i permisjon) Ingebjørn Bleidvin, viser at bare to av ti sykepleierstudenter ønsker å jobbe i kommunehelsetjenesten.

Trenger flere plasser

Regionrådene peker videre på hvor viktig utdanningstilbudet til ungdom og voksne i fylket er, blant annet på grunn av lokal tilstedeværelse og at denne gjør at flere som ikke ville hatt muligheten til å flytte får tatt høyere utdanning.

– Nor Universitets samfunnsrolle handler også om et sosialt ansvar, å sørge for at mennesker som ellers ikke ville hat muligheter eller økonomi til å ta utdanning velger å gjøre det fordi det er godt tilrettelagt, sier regionrådene.

De ber nå regjeringen se på tiltak hvor de ønsker at Nord Univseritet tildeles flere studieplasser innenfor sykepleierstudiet, at det stilles høyere krav til antall praksisplasser i Helse Nord og samtidig at det utredes muligheter for en regional kvote på utvalgte studier, til kvalifiserte søkere fra regionene i fylket.