Nytt tilbud til hjerneslagpasienter er like om hjørnet

Nyheter

Kursleder er sykepleier Inger Lise Robertsen, som i en pressemelding understreker at målet med kurset er å hjelpe pasientgruppen til å meste hverdagen bedre.

– Etter et hjerneslag er det mange symptomer og plager som kan begrense livskvaliteten, og vi ønsker med kurset å gi hjerneslagpasientene økt kunnskap slik at hverdagen hjemme oppleves enklere. Kurset er også for pårørende som er en svært viktig ressurs som må tas vare på, står det å lese i pressemeldingen.

Det legges til rette for at kursdeltagerne skal få en bedre forståelse for egen sykdom og bli oppmerksomme på egne ressurser for å kunne mestre hverdagen. På kurset vil de møte helsepersonell fra mange ulike profesjoner; både lege, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped, sosionom og ernæringsfysiolog. Det settes også av god tid til erfaringsutveksling.



For å delta på kurset må en henvises fra lege. De oppsatte kursdatoene er for øvrig de tre første tirsdagene i mars.