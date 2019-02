Tidenes beste resultat gir en halv milliard til landsdelen

Nyheter

– Det er selvsagt svært gledelig å legge fram et historisk godt resultat. Spesielt gledelig er det å konstatere at 40 prosent av inntektene våre nå kommer fra annet enn renter. Det viser at konsernet SpareBank 1 Nord-Norge har flere bein å stå på, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i en pressemelding.

Konsernet får stadig flere kunder, og vokser i alle lokalmarkedene i Nord-Norge. Utlånsveksten er 8,2 prosent både på person- og bedriftsmarkedet, noe som er langt mer enn markedet forøvrig.

– Posisjonen kommer som en konsekvens av langsiktig arbeid og en tydelig strategi. Vi har blant annet valgt å kombinere digital satsing med lokal kunnskap og tilstedeværelse. I våre lokale finanssentre får kundene regnskapstjenester, eiendomsmegling, finansiering og leasing på samme sted, sier Janson i pressemeldingen.

Konsernsjefen mener mange kan glede seg over resultatet som nå legges frem.

– For det første betyr resultatet at vi befester posisjonen som en solid landsdelsbank. Det gir muskler til å fortsatt kunne bidra med finansiering til folk og bedrifter i Nord-Norge. Personlig betyr det også mye å vite at resultatet bidrar til verdiskaping i landsdelen, som er vår største eier, sier Janson.

Han viser til at SpareBank 1 Nord-Norge har to eiergrupperinger. 46,4 prosent av konsernet er notert på børsen, og 53,6 prosent eies av det nordnorske samfunnet. Grupperingene likebehandles, og styret har foreslått at 465 millioner kroner av 2018-resultatet skal gå tilbake til landsdelen. Lokale ildsjeler og prosjekter som bidrar til å løfte landsdelen kan dermed søke om støtte fra Samfunnsløftet.

– Resultatet gir stor kraft til Samfunnsløftet som vi lanserte i fjor. Sammen med landsdelen kan vi dermed også skape verdier som ikke nødvendigvis kan telles i kroner og øre, sier Janson.