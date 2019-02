Betinget fengsel og bot for narko-besittelse

Nyheter

Dette kommer frem av en dom i Vesterålen tingrett.

Mannen sto siktet for å ulovlig ha oppbevart og overdratt narkotika. Dette etter at han hadde 20 gram hasj med seg da han var passasjer i en bil i oktober i fjor. I forkant av dette skal han ha solgt 10 gram av stoffet til en eller flere personer.

Han sto også tiltalt for brudd på legemiddelloven da han samme dag brukte hasj.

I retten avga siktede en uforbeholden tilståelse.

På bakgrunn av dette og politiets beviser, fant retten det bevist over enhver tvil at vedkommende hadde gjort det han sto tiltalt for.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen skulle settes til 21 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år, samt en bot på 10.000 kroner - alternativt 20 dagers fengsel. I tillegg ble det påstått å inndra 2000 kroner fra tiltalte, som påtalemyndigheten var utbytte fra ei straffbar handling.

«I denne saken finner retten at reaksjonen skal være en betinget fengselsstraff og en bot. Det vises særlig til siktedes tilståelse og den betydning den har hatt for oppklaring av de forhold siktede dømmes for. Det er ingen skjerpende omstendigheter i saken.».

Retten var enig i påtalemyndighetens påstand om fengselsstraff, og satte denne til 21 dagers betinget fengsel, med ei prøvetid på to år.

På grunn av tiltaltes økonomiske situasjon, ble boten redusert med 50 prosent, og satt til 5000 kroner. Retten var også enig i inndragningen av de 2000 kronene, da tiltalte erkjente at disse kom som utbytte fra ei straffbar handling.

Domfelte vedtok dommen.