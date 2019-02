Norwegian har funnet en asiatisk flypartner

Nyheter

(E24) Etter at Norwegian i april i fjor annonserte at selskapet vurderte å selge opp mot 140 fly, kom det etter hvert også frem at selskapet jobbet for å få til et samarbeidsselskap (joint venture), slik at Norwegian kunne lempe en rekke fly over i et felleseid selskap med en partner.

Selskapet ville egentlig lande en avtale før nyttår, men det har ikke skjedd. De har imidlertid funnet en partner:

– Vi har fremdrift i prosessen og vi har signert en intensjonsavtale med et sterkt asiatisk selskap, sa finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian under kvartalspresentasjonen torsdag.

Airbus holder igjen

Det er snakk om en intensjonsavtale og en endelig avtale er altså ikke signert ennå.

Finansdirektøren la ikke skjul på at det er flyprodusenten Airbus som har bremset prosessen. Norwegian har store bestillinger inne hos den europeiske produsenten og amerikanske Boeing.

– Det er en tredelt diskusjon med Norwegian, partneren og flyfabrikkene, primært Airbus, sa Karlsen og la til at de også kan komme til å inkludere Boeing-fly som en del av avtalen.

– Etter hvert som diskusjonene har gått videre har vi havnet der at vi særlig med Airbus har endt i en diskusjon om hele ordreboken vår. Derfor har dette tatt lengre tid enn vi, og sikkert dere, skulle ønsket, fortsatte finansdirektøren.

Akkurat hvorfor Airbus har vært negative til å gjøre endringer i ordren, spesifiserte Karlsen ikke, men det kan være knyttet til vilkår i Norwegians ordre om at det er Norwegian og ikke et annet selskap som egentlig må motta flyene.

– Nå har vi alle de tre partene rundt samme forhandlingsbord, men det er alt vi kan si om joint venture-prosessen nå, sa Karlsen videre.

– Når vi har tatt leveranse kan vi gjøre hva vi vil med flyene

Karlsen vil ikke si hvem den asiatiske aktøren er, og forklarer hvorfor prosessen har tatt tid:

– Jeg vil ikke si at Airbus setter seg på bakbeina, men det er uansett fabrikant slik at hvis man vil selge et fly før det er levert så må man få et samtykke fra fabrikanten, sier Karlsen til E24.

Han sier at Airbus også ser at det er en fordel for dem at Norwegian får «en sterk partner med solide finansielle muskler som også kan bidra med finansieringen av flyene».

– Så blir det gi og ta mellom alle parter. Når vi nå forhåpentligvis blir partner med en stor asiatisk aktør, som også kan være en direkte kunde til Airbus, men de ikke er det i dag, så er også det en del faktor, sier Karlsen.

– Samtidig vet vi at når vi har tatt leveransen av et fly, så kan vi gjøre hva vi vil med de. Alle de syv Airbus A320neo-flyene vi har tatt levering av er solgt, men vi ønsker jo å bygge et reelt partnerskap i samarbeid med Airbus.

Han peker på at de bruker Boeing-flyene selv i Norwegian og at de har mer fleksibilitet der.

Dundrende underskudd

Norwegian avsluttet 2018 med et dundrende underskudd, men selskapets kostnader er også på vei ned i jakten på lønnsomhet, viser resultatet for fjerde kvartal.

Årsaken til Norwegians store underskudd i fjor skyldes en kombinasjon av tøff konkurranse i markedet, en økt oljepris, tap på drivstoffsikringskontrakter og problemene med Rolls – Royce-motorene på Dreamliner-flyene.