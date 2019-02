Større tungbilkontroller ved grensene

Nyheter

Kanebogen: Politiet meldte i natt at UP har foretatt fartskontroll i 50-sonen i Kanebogen. Resultatet ble hele 17 forenklede forelegg for fartsovertredelse.

Sørreisa: Nødetatene rykker ut til melding om brann i en enebolig, meldte politiet klokken 08.20.

Tromsø: Politiet rykker ut etter melding om at et vogntog står fast på tverrforbindelsen, rett før avkjøringen til universitetet, meldte politiet klokken 07.22. Trafikken flyter, var meldingen en halv time senere. Fører av vogntoget jobber med å legge på kjettinger og ventes å komme seg videre "i løpet av kort tid".

Svolvær: Klokken 06.50 meldte politiet at det var kommet melding om bråk og håndgemeng mellom flere personer utenfor en privatadresse i byen. Politiet har vært i kontakt med de involverte og påla dem om å forlate sentrum.

Hemnesberget: En elg ble påkjørt ved Kleivneset. Ingen personskade. Elgen er død.

Narvik: I tretiden i natt meldte politiet at de hadde tatt hånd om en sort hund med halsbånd. Hunden ble funnet i Øvre Jernbanegate.

Svolvær: UP bøtela tre bilførere for høy hastighet i en kontroll i Badebukta, der det er 50-sone. Høyeste hastighet var 66 km/t.

Statens vegvesens kontrollvirksomhet: Ved kontroll i Nordkjosbotn ble seks tunge kjøretøy testet for bremser. Det ble utstedt kontrollsedler for mindre tekniske mangler. Et utenlandsk vogntog ble ilagt bruksforbud for manglende kjettinger og dekk som ikke var egnet for is og snøføre. Føreren ble anmeldt for at han ikke hadde gyldig førerrett og mangel av yrkessjåførekompetanse.

På kontrollen i Nordkjosbotn ble også en transportør ilagt et bombrikkegebyr på 8000 kroner. Det ble også utstedt to dokumentgebyr i kontrollen.

Dette jobbet politiet med onsdag