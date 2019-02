Nyheter

Ifølge politiet i Nordland var det tidlig natt til lørdag at to berusede gjester havnet i klammeri med dørvakter på et utested på Sortland.

– Politiet kom til stedet og bortviste de to gjestene. De to valgte imidlertid å se bort fra pålegget, skriver politiet på Twitter.

Begge blir anmeldt for brudd på pålegg og begge ble kjørt hjem av politiet.