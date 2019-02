Fjøstak på tur til å blåse vekk

Nyheter

Dette opplyser Mats Bernhoft ved operasjonssentralen ved Nordland politidistrikt.

– Vi har fått melding om at et fjøstak ved Solvang i Holmstaddalen er i ferd med å blåse vekk. Bonden sier han har fått skader på fjøset og flere takplater har løsnet og det er fare for at flere vil løsne, sier Bernhoft.

Bonden har nå blitt bedt om å ikke gjøre flere forsøk på å sikre fjøset. Naboer er varslet.

Ifølge Bernhoft er det okser i fjøset og politi og brannvesen jobber nå med å finne ei løsning på problemet.

Politiet har nå sperret av veien og området rundt.

VOL oppdaterer saken.