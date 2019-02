Flyviking reddes fra konkurs – går mot styrt avvikling

Nyheter

(E24) Dermed reddes Ola Giæver og Ola Olsens flyselskap etter all sannsynlighet fra konkurs, opplyser bostyrer Bjørn August Krane i advokatfirmaet Justitia til E24.

– Nå har gjeldsnemnda inngitt sin redegjørelse, og holdt avstemning om forslaget om tvangsakkord. Avstemningen ga tilstrekkelig flertall, sier Krane.

Dersom tvangsakkorden vedtas, får de totalt 75 kreditorene utbetalt 25 prosent av sine opprinnelige krav, som i utgangspunktet utgjorde drøyt 9,2 millioner kroner.

To kreditorer stemte nei

Den største kreditoren, det kanadiske leasingselskapet Avmax Aircraft Leasing, hadde stående et krav på 3,4 millioner kroner, men får nå utbetalt 854.000 kroner, ifølge fordringslisten.

Under avstemningen var det kun to kreditorer som avviste forslaget. To andre har ennå ikke svart, og en siste har ikke stemmerett på grunn av inhabilitet. Avstemningen krever tre fjerdedels flertall.

Én av kreditorene som stemte nei, svenske Arpi Aviation, hadde et krav på 524.000 kroner, men må nå nøye seg med å få utbetalt 131.000.

Kan gå mot avvikling

Torsdag om en uke avholdes gjeldsforhandlingen i Nord-Troms tingrett, en behandling som etter alt å dømme blir som en formalitet å regne.

– Da må retten sjekke at alt er oppfylt, at vilkårene i konkursloven er etterfulgt og stadfeste tvangsakkorden. Vi mener den bør bli vedtatt i retten. Alternativet er konkurs, sier Krane.

Daglig leder Heine Richardsen i Flyviking bekrefter at selskapet nå unngår konkurs.

– Vi er glade for at vi klarer å få til akkorden, og på den måten får avviklet selskapet på en ordnet måte, sier Richardsen.

Styreleder Ola A. Olsen er ikke like sikker på om selskapet avvikles.

– Det er veldig positivt og gledelig at man nå får ryddet opp i selskapet uten at man går konkurs.

– Og nå blir det avvikling?

– Ja, vi får se litt på det, men det er viktig å ha kontroll på gjelden. Så får vi se på hva vi gjør med selskapet og navn og så videre, sier Olsen.

Bomtur og forsinkelser

Det var i desember 2017 at Flyviking besluttet å legge ned selskapet etter manglende økonomiske resultater

Flyselskapet fikk et turbulent leveår – som det nye flyselskapet som skulle utfordre Widerøe i nord.

Jomfruturen ble forsinket på grunn av dårlig vær i mars, og deretter gikk det slag i slag med nedturer for selskapet, med inspeksjon fra Luftfartstilsynet og leveringsproblemer i Canada, før Giæver til slutt sa at nok var nok i desember.

Siste flyging fant sted med Giæver selv bak spakene den 12. januar.

Flyselskapet hadde en flåte på tre fly, og hadde kommersielle ruter fra Tromsø fra starten av mars.

– Hovedårsaken til at vi har tatt denne beslutningen, er at det ikke er økonomisk forsvarlig å drive videre med det materiellet vi har i dag, sa styreleder Ola Olsen i Flyviking i en pressemelding da selskapet ble avviklet like før nyttår.

Totalt skal eierne ha skutt inn 134 millioner kroner i flyselskapet i form av aksjekapital og lån.