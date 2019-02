Han går inn som daglig leder i Økoråd AS

Nyheter

Dette melder Økoråd i ei pressemelding.

Økoråd AS er et datterselskap av Økoråd Hålogaland AS og har blant annet som mål å ivareta franchisedelen i kjeden.

Mathisen er utdannet Markedsøkonom fra NMH, har allsidig erfaring fra næringslivet, både som Gründer og fra tidligere lederstillinger. Han kommer fra stillingen som daglig leder og markedssjef i selskapet Green Adventure AS.

– Nyansettelsen er starten på en ny og spennende satsing for Økoråd Hålogaland AS. Regnskaps og rådgivingsbransjen er inne i en spennende utvikling. Myndighetene stiller stadig nye krav til de som driver næringsvirksomhet. Noe som igjen betyr økte forventinger til regnskapsførsel og rådgivning, skriver selskapet.

Flere lokalkontorer

Økoråd Hålogaland AS eier og drifter i dag seks lokalt drevne regnskapskontorer i regionen og utgjør Økoråd Gruppen. Totalt har selskapet 50 regnskapsmedarbeidere.

– Gruppen ønsker med denne ansettelsen å styrke sin markedsposisjon og daglig leder i Økoråd AS, - vil få ansvaret for markedsføring, utvikling av kjedekonseptet og tilrettelegge for et sterkt fagmiljø knyttet til fremtidige kompetansekrav for bransjen, skriver selskapet før de avslutter:

– Kjedens visjon er å være det naturlige førstevalget på regnskap og rådgivingstjenester i våre definerte markeder og kjedens og selskapets viktigste verdi er fornøyde kunder, motiverte medarbeidere og lokal forankring.