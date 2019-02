Nyheter

– Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på oransje nivå både for svært kraftige vindkast over 40 m/s for Nordland lørdag. Det ventes en alvorlig situasjon, også med høye bølger inn mot kysten.

Dette melder Hovedredningssentralen på Twitter. Onsdag skreiv VOL at det er meldt opp til liten storm i Vesterålen torsdag og fredag, i tillegg til svært mye nedbør.