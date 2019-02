Ny app skal gjøre det enklere å redde liv

Nyheter

– Denne appen vil være den viktigste appen du har på telefonen din, og den er gratis å laste ned. Nå er alle nødnummer samlet i én app, og når du ringer fra appen sendes posisjonen din automatisk til nødsentralen. Da vil nødetatene finne deg med en gang, og spare verdifulle minutter, sier generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Hans Morten Lossius i en pressemelding.

I den nye versjonen av appen kan du også finne din nærmeste hjertestarter på det stedet du befinner deg. Dette er et offentlig hjertestarterregister som er implementert i appen.

– Vi vet at rask hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter redder liv. Ved å komme raskt til med en hjertestarter kan man bidra til at enda flere liv reddes, men det er samtidig viktig å presisere at man aldri må forlate en med hjertestans for å finne en hjertestarter. Hjerte- og lungeredning er det aller viktigste, men er dere flere enn to personer til stede kan en tredje person gå for å finne nærmeste hjertestarter, sier Lossius.

Oppdateringen av appen er et samarbeid med Helsedirektoratet. De oppfordrer alle til å ha denne appen på smarttelefonen sin.

– Vi kan faktisk redde rundt 20 liv hvert år hvis alle ringer 113 fra denne appen. Hvis vi kan spare 30 sekunder i samtalen med innringer ved en hjertestans kan det bety forskjellen på liv og død, sier seniorrådgiver Bjørn Jamtli i Helsedirektoratet.

I 2019 skal appen videreutvikles gjennom økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen, i tillegg til innsamlede midler fra giverne til Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Pengene skal primært brukes til å designe og implementere en kommunikasjonsløsning for hørselshemmede.