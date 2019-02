– Resultatframgang i fjerde kvartal

Nyheter

I fjerde kvartal ble EBITDA 43 (42) mill. og EBITDA-marginen 10,6 prosent (10,7 prosent). Mediehusene leverte nok et sterkt kvartal med en EBITDA på 47 (39) millioner, mens Polaris Trykk fikk en EBITDA på 11 (13) millioner i fjerde kvartal. Dette melder Polaris Media i ei pressemelding.

Inntektene vokste med 10 millioner kroner i fjerde kvartal hovedsakelig som følge av fortsatt god vekst i de digitale abonnementsinntektene (7 millioner) og de digitale annonseinntektene (5 millioner), samt vekst i distribusjonsinntektene (1 millioner) som følge av sterk vekst i distribusjon av netthandelsprodukter. Kostnadene økte med 9 millioner kroner som følge av salgsrelaterte kostnader og ekstraordinære prosjektkostnader i fjerde kvartal.

I 2018 ble EBITDA 159 (159) og EBITDA-marginen 10,4 prosent (10,5 prosent). Konsernet har i 2018 hatt inntektsvekst på 16 millioner kroner (1 prosent), hvor veksten i de digitale inntektene kompenserer for nedgangen i inntektene fra papir. I 2018 ble samlet digital omsetning nesten 500 millioner kroner. Kostnadsøkningen på 15 millioner kroner, drives i stor grad av salgsrelaterte kostnader og ekstraordinære prosjektkostnader.

– Det er digitale annonse- og abonnementsinntekter som bidrar til veksten, mens det er fortsatt fall i papirbaserte inntekter. Vi ser allikevel at papiravisen fortsatt er et attraktivt produkt for våre abonnenter og annonsører, så fallet i papirbaserte inntekter er redusert fra tidligere perioder, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Konsernetsier de lykkes stadig bedre med å utvikle innholdsproduktene og opplever god betalingsvillighet for de digitale leserproduktene. Konsernet hadde per fjerde kvartal 1 140 flere abonnenter enn per tredje kvartal. Sammenlignet med samme periode i 2017 økte antall abonnenter med 3 prosent til 201 632 (195 410), herav 64 405 (44 685) abonnenter med digitalt abonnement.

– Vi får stadig flere abonnenter, og gleder oss over at antall abonnenter har økt med over 6000 i 2018 til mer enn 200.000 abonnenter. De nye abonnentene er digitale og yngre, og vi har hatt en vekst i abonnenter som kun kjøper våre digitale produkter på 20 000 i 2018 til over 64 000., sier konsernsjef Per Axel Koch.

I 2018 økte verdien på eierandelen i FINN.no med 175 mill., og konsernet fortsatte å styrke den finansielle utviklingskraften og utbyttekapasiteten. Styret foreslår et utbytte på kr. 1,75 per aksje for regnskapsåret 2018.