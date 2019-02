Statens Vegvesen advarer: – Veier kan bli stengt på kort varsel

Nyheter

Det sier Statens Vegvesen i ei pressemelding fredag formiddag.

Knapt et døgn har gått siden været skapte store utfordringer både til lands, til vanns og i lufta i hele landet. Lørdag skal det bli enda verre med vind opp i 40 meter i sekundet.

– Vi har lagt bak oss et krevende døgn på vegene, og selv om vi har fått et pusterom i dag så ser vi av værmeldingene at det vil bli veldig krevende i de neste dagene også, sier Geir Jørgensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, vegavdeling Midtre Hålogaland.

Statens vegvesen har fortsatt fullt trykk på å holde vegene farbare, og er i tett kontakt med entreprenørene for å få til dette.



– Vi har alt tilgjengelig mannskap ute for å sikre at dette går så bra som mulig. Det betyr likevel at det vil være til dels store utfordringer på vegnettet. Når det er slike forhold som dette, så har det bare begrenset effekt å strø vegene. Alle trafikanter må senke farten og hele tiden ta hensyn til de forholdene vi har nå, forklarer Jørgensen.

Strøm, mobilnett og nødnett tilbake i Salten Både strømmen, mobilnettet og nødnettet er tilbake i deler av Salten, opplyser politiet. Telenor fortsetter å overvåke situasjonen.

Svært glatte sideveger

På hovedvegene er det nå stort sett bare veger, men med delvis isdekke. På sidevegene er situasjonen en annen, der er det stedvis svært glatt.



– Det betyr at trafikantene må følge veldig godt med, og være forberedt på at det mange steder kan være svært glatt på sidevegene. Senk farten og ta ekstra hensyn til myke trafikanter de neste dagene, sier Jørgensen.

Stor skredfare – veger kan stenges plutselig

NVE melder om stor snøskredfare, faregrad 4, og det betyr at det er stor fare for at det kan gå skred over veg også.

– Trafikantene må fortsatt vurdere situasjonen før de legger ut på tur. Alle må være forberedt på at veger plutselig kan bli stengt på grunn av skred, og at bruer i regionen kan bli stengt på grunn av sterk vind, forklarer Jørgensen.

Oppdaterte vegmeldinger

Du finner hele tiden oppdaterte vegmeldinger på nettsidene til vegtrafikksentralen, sjekk 175.no.