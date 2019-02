If har fått 70 skademeldinger etter helga

Nyheter

Stormbeltet som traff Nord-Norge i helgen ødela mange naust, garasjer og uthus. Forsikringsselskapet If har foreløpig fått nærmere 70 skader meldt inn til seg.

Antallet kommer til å stige de nærmeste dagene, opplyser selskapet. Det er for tidlig å si noe om hvor store ødeleggelsene er i kroner og ører.

– Selv om det først om fremst er mindre bygningskonstruksjoner som er rammet, har folk også fått ødelagt deler av tak og vegger på bolighus. Enkelte næringsbygg har også skader etter stormen, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Meldinger om bygningsskader har kommet inn fra Bodø i sør til Harstad i nord.

– At det kan være hardt vær i Nord-Norge på denne tiden av året, kommer ikke som noen overraskelse på innbyggerne i landsdelen. Vårt inntrykk er at de fleste er flinke til å ta forholdsregler når det blåser opp, og sikrer rutinemessig løse gjenstander på eiendommene sine. Vi i If har ikke mottatt en eneste melding om såkalt løsøre som stormkastene har tatt med seg, sier Clementz.