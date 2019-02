Etterkom pålegg i siste liten

Nyheter

Seksjonsleder Trond Eivind Kroken ved Mattilsynet avd. Nord bekrefter overfor Vol at de anser saken mot vesterålsbonden for avsluttet.

Bonde ilagt døgnmulkt Fikk pålegg - nekter å svare Mattilsynet En vesterålsbonde pålegges døgnmulkt etter å ha fått varsel om pålegg om utbedringer. Nå oppnår ikke Mattilsynet kontakt med bonden.

Utgangspunktet var at en bonde bosatt i Vesterålen ble varslet om døgnmulkt for ikke å ha etterkommet to konkrete krav. Frist for døgnmulkt var satt til 18. februar.

– Vi har i siste liten fått bekreftet at bonden er i ferd med å rette opp i de to konkrete forholdene. Dermed anser vi saken for avsluttet fra vår side, bekrefter Kroken ved Mattilsynet.