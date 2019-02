Inviterer til kurs som skal forebygge ulykker

Nyheter

Førstkommende torsdag får padleklubben besøk av Lars Oven Pettersen, som selv er profesjonell redningsmann på Sea king-helikopter, i tillegg til at han er en erfaren padler. Tema er risikovurdering, nedkjøling og ostehull, og seansen er åpen for alle.

– Nedkjøling er et høyst aktuelt tema for oss i nordlige farvann, og kanskje det vi mest sannsynlig får stifte bekjentskap med dersom ulykken en dag skulle være ute for våre padlere. Derfor vil vi minne om hva som er lurt å tenke på når vi skal på tur, og hvilke konsekvenser nedkjøling kan få dersom vi ikke har tenkt oss godt nok om, sier klubbleder Marian Leonhardsen i en pressemelding.

Som vanlig er når padleklubben fokuserer ekstra på sikkerhet, er arrangementet åpent for alle padleinteresserte.

Lars Oven Pettersen holdt nylig to førstehjelpskurs for turledere Vesterålen Turlag, der han i likhet med tidligere besøk hos padleklubben fikk gode tilbakemeldinger.

– Ostehullteori kan høres suspekt ut, men Pettersen er en dyktig formidler og den er illustrerende. Dette vil du ha med deg, lover Leonhardsen.

I tillegg til sikkerhetstemaet med Pettersen, arrangerer padlelubben et bruktbord, der man kan kjøpe, selge, gi bort eller få brukt tur- og padleutstyr.