Må 16 dager i fengsel etter å ha kjørt 116 km/t i en 60-sone

Mannen ble målt til 116 km/ i en 60-sone, på Fv. 82 i Sortland.

Han gav en uforbeholden tilståelse i retten. Riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, inkludert anmeldelse av trafikkforseelse, avhør av siktede, samt logg or stasjonær trafikkontroll.

På bakgrunn av denne informasjonen har retten konkludert med at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

Selv om kjøreforholdene var gode, sikten bra og trafikken liten på stedet, mener retten at det ikke foreligger formildende omstendigheter som tilsier en betinget dom. I formildende retning ble det tatt hensyn til at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse.

Påtalemyndighetene foreslo at straffen ble satt til fengsel i 16 dager. Straffeforslaget ble begrunnet med at det er nødvendig med en streng reaksjon for fartsovertredelser av denne størrelsen, siden et kjøretøy som holder en slik hastighet utgjør et betydelig faremoment.

Mannen ble dømt til fengsel i 16 dager. Han mister også retten til å kjøre motorvogn i en periode på 18 måneder og må kjøre opp på nytt for å få førerkortet tilbake.