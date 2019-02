Nyheter

Torghatten Nord AS informerte om kansellering i sambandet Refsnes - Flesnes tirsdag morgen, og det ble innstilt på grunn av en fefil på fergekaien på Refsnes. Kl. 15.00 melder Torghatten Nord at normale ruter er gjenopptatt i sambandet. Den første avgangen fra Refsnes gikk kl. 15, men var ti minutter forsinket. Det ventes at forsinkelsen blir tatt igjen i forbindelse med avgangen fra Refsnes kl. 16.00.