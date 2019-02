Vil legge om avgiftene for å få bedre flyruter i Nord-Norge

Nyheter

– Jeg vil styrke den allmenne konkurransekraften til norsk luftfart og bedre lønnsomheten for kommersielle flyruter i distriktene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Ifølge Nord24 har flere kommersielle ruter på kortbanenettet har blitt opprettet i løpet av de siste årene, og senere lagt ned på grunn av liten lønnsomhet. FlyViking er det ferskeste eksemplet og overlevde i knapt ett år hvor de prøvde å fly kommersielt. Widerøe har lagt ned flere ruter i løpet av det siste året, og har varslet at det kommer flere nedleggelser. En av årsakene er passasjeravgiften, som gjør at kommersielle ruter blir mindre lønnsomme for selskapet.

Nå ønsker altså Samferdselsdepartementet å legge om startavgiften. Avgiften rammer delvis mer selskap som flyr kortere ruter, og som dermed har flere avganger per dag.

Ifølge Nord24 vil trolig fritaket for inntil seks tonn vektbasert startavgift være mest utslagsgivende.

Dette er den største enkeltavgiften for flyginger og vil særlig bety mye for lettere fly på distriktsruter. Dash-8-flyene har en totalvekt på 16–20 tonn, hvilket innebærer en avgiftsreduksjon på rundt 40 prosent for denne flytypen hvis forslaget går igjennom.

– Et mulig grep er å igjen gi fritak fra plikten til å betale for noen tonn av den vektbaserte startavgiften, sier Dale.

Samferdselsdepartementet ønsker også å flytte flysikringskonstander fra og med årsskiftet. Det vil innebære at nasjonale selskap, som Widerøe, vil betale mindre og at avgiftene blir flyttet til selskap som flyr over landegrensene.