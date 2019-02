Nå blir det dårlig vær igjen

Nyheter

Men skal vi tro yr, vil ikke penværet vare noe særlig lenger. Fra og med fredag er det meldt mer uvær i Nordland og i Nord-Norge for øvrig. Selv om prognosene ser noe dunklere ut for Troms og Finnmark, vil Nordland og Vesterålen merke forholdene.

Yr melder at innbyggerne i Vesterålen må regne med både vanskelige kjøreforhold, fare for jordskred og flomfare, i tillegg at det meldt stor snøskredfare.

– Det kommer inn et lavtrykk fra Atlanterhavet som beveger seg innover og drar med seg en varmfront. Dermed blir været mildere, men det blir også en kraftig vindøkning, fra sørlig stiv kuling fra fredag morgen og opptil sterk kuling fra ettermiddagen, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Lars Andreas Selberg.

Meteorologen understreker at været sannsynligvis blir dårligere i Troms, men sier at det er ventet en god del nedbør i Vesterålen. Det kan føre til visse trafikale utfordringer.

– Foreløpig er det meldt 17 mm regn, noe som betyr mye snøsmelting. I den forbindelse blir det underkjølt regn, som kan føre til vanskelige kjøreforhold. De som skal ut å kjøre må derfor være forsiktige, sier Selberg.